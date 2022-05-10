عاجل- السيسى يدعو الحكومة والبرلمان والأزهر لإعداد قانون أحوال شخصية متزن

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير"، الذى يعرض على "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى: "أدعو الحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف من أجل إعداد قانون أحوال شخصية متزن".

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