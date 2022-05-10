عاجل- السيسى: الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة وتداعياتها تطال الجميع

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج "صالة التحرير" الذى يُعرض على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن صندوق النقد الدولى أعلن بوجود 143 دولة ستعانى من تدعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتقليل المعاناة التى يعيشها المواطن المصرى فى ظل تلك الأزمة.

وقال الرئيس السيسى إن الأزمة الاقتصادية العالمية غير مسبوقة فى العالم بأكمله ولها تداعيات حادة على العالم.



وأوضح الرئيس أنه عقد اجتماعًا، اليوم، مع مسؤولى البنك المركزى ووزير المالية، والتجارة والصناعة، وكل من هم معنيين فى المجال الاقتصادى والاستثمار، فالدولة قادرة على توفير المواد الخام لمستلزمات الصناعة حتى لا تتوقف.

وذكر الرئيس السيسى أننا حريصون على توفير المناخ المناسب للمستثمرين حتى لا تتوقف المصانع التى تضم ملايين العاملين.