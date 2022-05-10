عاجل- الرئيس السيسى: مشاكل الأحوال الشخصية بسمعها من 40 سنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الشريعة والدين يضعون ضميرا عاما للعوام وهذا لا يغيّب أبدا القانون وإجراءات الدولة.
وأوضح "إزاى نحقق نتيجة حقيقية بقانون يلزمنا كلنا، والكلام اللى اتقال إننا نقعد كلنا مع بعض ونسمع بعض.. النهاردة لو أنا طلبت من مجموعة من القضاة موجودين على منصة القضاء أو غادروها ومشهود لهم بالقدرة والتوازن، لما قلت إن إحنا محتاجين عقد زواج يحل المسألة".
وتابع "كل القضايا والأمور اللى بنتوقف عندها من خلال التجربة فى خلاف الأسر ومحاكم الأحوال الشخصية.. اهتميت بهذا الموضوع منذ أن كان أخى فى نيابة الزنانيرى وكان يحكيلى عن الآلام اللى سمعتها دلوقتى.. الكلام ده اتقالى من 40 سنة".
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