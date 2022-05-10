عاجل- السيسى: نحتاج عقد زواج يحل كافة المشكلات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إن الأسر التى حدث بها إنفصال زادت بشكل كبير خلال العشرين عامًا الأخيرة، وأن كل المحاولات التى تمت لتصويب هذا الأمر، وتحقيق شكل من أشكال التقاضي لم تقلل حجم النزاع والخصومة، لافتًا إلى أن الضمير الإنسانى عامل من عوامل الضبط حول مواضيع الأحوال الشخصية ولكنه غير كاف، مؤكدًا أنه لا يجب أن يٌغيب القانون لضبط المواقف.





وأشار الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير"، الذى يعرض على "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، إلى أنه بالإضافة لمناشدة الأهالى وأولياء الأمور والأسر، يجب أن يكون هناك قانون ملزم للجميع. وأضاف الرئيس السيسى، أننا فى حاجة إلى عقد زواج يحل كافة المشكلات والخلافات التى تتصاعد إلى أروقة القضاء، مشيرًا إلى أن اهتمامه بهذه القضية يعود إلى فترة زمنية بعيدة من أن كان شقيقه نيابة زنانيرى فكان يتحدث عن آلام مازالت تتكرر حتى الآن منذ 40 عامًا. وأكد الرئيس السيسى، أننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية دون مزايدة.

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