جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة المنيا، الدكتور مصطفى عبد النبى، أن مركز التجارب والبحوث الزراعية فى الجامعة بدأ موسم حصاد القمح بقطاع الأراضى المستصلحة فى مزرعة شوشة التى تم تجهيزها وتوفير جميع المقومات بها من بنية تحتية وما يتعلق بها من مصادر مياه، وطرق وشبكات ومحولات للكهرباء، لتحقيق المستهدف من الإنتاج.





وأوضح عبد النبى - فى بيان صحفى اليوم الثلاثاء - أن المركز نجج فى استصلاح ما يزيد عن 385 فدانًا، تم تخصيص 55 فدانًا منها لزراعة القمح، تعزيزًا لهذا المحصول والسلعة الاستراتيجية التى تحظى بعناية كبيرة من الدولة المصرية، بالإضافة إلى زراعة 58 فدان زيتون مختلف الأعمار، و120 فدانًا مزروعًا بفسائل نجيل، و152 فدانًا بها زراعات متنوعة من محاصيل الفول البلدى، والكزبرة والكراوية والشمر والشعير والعلف الصيفى والبرسيم الخضراوى البلدى، والبرسيم الحجازى والتين البرشومى، والتين الشوكى، بالإضافة لسياج أشجار الكيتوبارس والجازولينا والسنط، والسدر وأشجار الزينة كمصدات للرياح. من جانبه، لفت الدكتور محمود عبد الهادى، مدير المركز إلى أن المركز يستعد للزراعات الصيفية لمحاصيل الذرة الصفراء، وفول الصويا، والحشيشة السودانى، ويضع خطة مستقبلية لإضافة 200 فدان جديد للمساحات المستصلحة، وحفر بئرين جديدن بشبكات المياه التابعة له، لتوفير الموارد المائية للمساحات الجديدة المستزرعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء موسم حصاد القمح بمركز البحوث الزراعية بجامعة المنيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.