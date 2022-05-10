عاجل- السيسى: خايف الشباب يرفضوا فكرة الزواج من كثرة حالات الانفصال

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية «عزة مصطفى»: "النهارده لو طلبت إن مجموعة من القضاة سواء كانوا موجودين على منصة القضاء أو غادروها، بس يكون مشهود لهم بالقدرة على التوازن والخيال كمان، لأن أنا أتصور إن إحنا محتاجين عقد زواج يحل المسألة وكل القضايا اللى اتوقفنا عندها خلال تجارب الخلاف الأسرى ومحاكم الأحوال الشخصية".

وتابع: "أنا اهتميت بالموضوع ده منذ أن كان أخى فى نيابة زنانيرى وكان بيحكى عن الآلام التى بتحصل دلوقتى.. معقول فيه دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية وتجرد إيه اللى ممكن يتعمل ومنزايدش كلنا على بعض.. الكلام اللى أنا بقوله ده اتقالى من 40 سنة ولسه عايشين فيه لحد دلوقتى".

وأردف: "هنحاسب أمام الله إن احنا ظالمين، كل فى مجاله، واحنا مسؤولين، كل فى موقعه، قضاة، حكومة، برلمان، أزهر، رئيس، كل واحد هيكون معنى بشكل أو بأخر، لأن له قول فى هذا الأمر، هيبقى فى رقابتنا ولادنا وبناتنا اللى موجودين فى مدارس النهارده وسط ظروف ومشاكل أسرية".

وأكمل الرئيس: "الشاب أو الشابة، اللى هيتخرج وهيقدم على الزواج لو كانت خلفيته إن البيت أو الأسرة مكانتش فهم متبادل فهل هتكون هيبقى عنده استعداد لخوض التجربة أصلا؟ أنا خايف الولاد والبنات يقولوا هنتجوز ليه؟ بسبب ارتفاع حالات الانفصال والطلاق وخايف نكفر بفكرة الأسرة".