جدة - نرمين السيد - وقالت المؤسسة عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، إنه فى قطاعات التعليم والصحة والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية، تم كل ذلك نتاج عمل متواصل على مدى الشهور الماضية. وعرضت المؤسسة مجموعة من الصور لأعمالها بقرية نهطاى بمحافظة الغربية: وأكدت مؤسسة "حياة كريمة" أنها تواصل العمل فى المحافظة وباقى المحافظات لتغيير حياة أهالينا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة: تنفيذ العديد من المشروعات بقرية نهطاى بالغربية (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.