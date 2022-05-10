دوت الخليج ينشر أسعار الذهب وتراجع عيار ٢١ إلي ١١٨٠ جنيها

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696921/تحيا-مصر-ينشر-أسعار-الذهب-وتراجع-عيار-٢١-إلي-١١٨٠-جنيها

ينشر موقع دوت الخليج أسعار الذهب الآن، والتي شهدت انخفاضًا ملحوظًا في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 10 مايو، أن شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في التعاملات الصباحية.

وجاءت أسعار الذهب في التعاملات المسائية كالتالي:

عيار ١٨: ١٠١١,٥ عيار ٢١: ١١٨٠ عيار ٢٤: ١٣٤٨,٥ الاوقية: ١٨٤٦ دولار الثلاثاء ١٠ مايو

وفي المقابل كانت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية كالتالي:

سعر الذهب عيار 18 في مصر

وخلال التعاملات الصباحية، سجل الذهب عيار 18، اليوم الثلاثاء، سعر ١٠٤١,٥ جنيه، مقابل جنيهات 1007 أمس الإثنين.

سعر الذهب عيار ٢١

كما سجل الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في الأسواق، سعر 1215 جنيه للجرام، اليوم الثلاثاء، مقابل 1175 جنيهًا أمس.

سعر الذهب عيار 24

أما الذهب عيار 24، سجل 1383.5 جنيه للجرام، بارتفاع 40 جنيهًا عن أمس الإثنين.

سعر الأوقية

أما عن سجل سعر الأوقية اليوم الثلاثاء، ١٨٦٢ دولارًا، بتراجع 4 جنيهًات عن أمس الإثني