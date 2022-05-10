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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696919/بدء-عزاء-والد-محسن-منصور-لقاء-سويدان-أول-الحاضرين

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنان محسن منصور الذي يقام في مسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

دوت الخليج يرصد لقطات من عزاء والد محسن منصور

عزاء والد محسن منصور

يقف الفنان محسن منصور بجانب أقاربه وأصدقائه لتلقي عزاء والده الراحل الذي توفى أمس الاثنين بعد صراع مع المرض في إحدى المستشفيات.

وحرصت الفنانة لقاء سويدان للمشاركة في واجب العزاء لتكون أول الحاضرين من نجوم الفن خلال العزاء الذي بدأ عقب صلاة المغرب اليوم الثلاثاء.

ومن جانبه، كان الفنان محسن منصور أعلن وفاة والده من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وكتب: "توفى إلى رحمة الله والدي اليوم، وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السيدة نفيسة".

والد محسن منصور

وكان قبلها بأيام طالب الفنان محسن منصور متابعيه وجمهوره الدعاء لوالده الذي دخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات وكانت صحته وقتها في حالة حرجة، حيث كتب: “دعواتكم لأبويا في الرعاية الصحية حالة حرجة جدا، اللهم يا مغير المقادير غير المقادير فأنت الشافي المعافي”.

وفيما يخص الجنازة التي أقيمت أمس الاثنين حضرها عدد من النجوم منهم الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان أحمد فاروق شيبا، والفنان حسان العربي، والفنان أحمد الحلواني، والفنانة لقاء سويدان وآخرين.

ويشار أن آخر أعمال الفنان محسن منصور كان مسلسل توبة ومسلسل بيت الشدة الذي شارك بهما ضمن الموسم الرمضاني المنقضي لعام 2022.

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وكان مسلسل بيت الشدة ضم في بطولته كلا من وفاء عامر، وإيهاب فهمي، مها أحمد، وأحمد وفيق، محسن منصور، أحمد التهامي، عبير منير، صبري عبدالمنعم، مدحت تيخا، محمد مهران، لبنى ونس، وآخرين والعمل كان من إخراج وسام المدني.

بينما شارك في بطولة مسلسل توبة بجانب محسن منصور كلا من عمرو سعد، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، ماجد المصري، يوسف إسماعيل، حجاج عبدالعظيم، محمد لطفي، رحاب الجمل، محمد دياب، حسن أبو الروس، عبدالعزيز مخيون، وغيرهم من النجوم والمسلسل من إخراج أحمد صالح.