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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696918/وزيرة-التعاون-الدولي-تعلن-استضافة-مصر-للنسخة-الـ-8-من-للمنتدي-السنوي-لريادة-الأعمال-والابتكار-للنساء-في-أفريقيا- خلال-سبتمبر-٢٠٢٢

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، عن استضافة مصر للنسخة الثامنة للمنتدي السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا خلال سبتمبر ٢٠٢٢، مؤكدة أنه يعتبر حدث دولي مهم ، يستهدف تسليط الضوء على اعمال المرأة، الاي اصبحت تتصدر الاهتمام والاجندة الدولية والوطنية، فضلا عن ان اهدافه تتماشي مع الخطة الوطنية التي اطلقها الرئيس السيسي لتمكين المرأة.

دوت الخليج

وزيرة التعاون الدولي تعلن استضافة مصر للنسخة ال8 من للمنتدي السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا خلال سبتمبر ٢٠٢٢

وأوضحت المشاط، ان القطاع الخاص من اكبر المشاركين فى المنتدي، لافتة الي توجيهات الرئيس السيسي بحفل افطار الأسرة المصرية، بضرورة اشراك القطاع الخاص فى التنمية، مشيرة الي استضافة المنتدي بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين، من خلال وجود المرأة فى القطاعات المختلفة، لافتة الي تعاون الوزارة والمجلس القومي للمرأة فى مختلف القطاعات التي تخص المرأة.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن استضافة مصر للمنتدي السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا خلال سبتمبر ٢٠٢٢، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، و أيرين اوشيم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر .

ويعد المنتدى السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا (Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum, AWIEF)، هو مؤتمر ريادة الأعمال النسائية الرائد في أفريقيا، فالمنصة هي تجمع دولي يضم أكثر من 1300 من رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وقادة الفكر، وصناع القرارات، وشركاء التنمية الدوليين، والمستثمرين، والأكاديميين ، ووسائل الإعلام، من أجل الحوار والمناقشات بشأن قضايا تمكين المرأة، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والابتكار في أفريقيا.