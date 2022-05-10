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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696917/رياضة-النواب-تستدعي-3-وزراء-لبحث-توافر-الاعتمادات-المالية-لانشاء-استاد-محافظة-مطروح

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين، مخاطبة وزراء المالية والتخطيط و و التنمية المحلية ومحافظ مطروح للحضور لاجتماع اللجنة القادم لمناقشة توافر الاعتمادات المالية لانشاء استاد بمحافظة مطروح والعمل على إيجاد حلول فورية وجذرية للبدء في اعمال الاستاد.

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رياضة النواب تستدعي 3 وزراء لبحث توافر الاعتمادات المالية لانشاء استاد محافظة مطروح

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب احاطة مقدم من النائب حسن فتحي أبو قديرة، بشأن انشاء استاد رياضي لخدمة أبناء محافظة مطروح، بحضور المستشار طارق أبو زيد مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس محكمة استئناف القاهرة و المستشار محمد دياب مستشار وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب و عصام أبو زيد سليمان رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي بالوزارة .

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة ا المقدم من النائب/ محمد نجيب نور الدين، بشأن أسباب عدم قيام الوزارة بإدراج وتنفيذ متطلبات مركز شباب ميت مرجا سلسيل بخطة وزارة الشباب والرياضة لعام 2021- 2022 وهي صيانة المبنى الإداري، وإنشاء قاعة حفلات على مساحة 306 متر أرض فضاء ملك المركز مع إدراجها في العام المالي 2021- 2022.

وتعقيبًا على موضوع طلب الاحاطة أفاد ممثل الجهةالإدارية، بأنه تم اعداد ملف تطوير ورفع كفاءة من قبل مديرية الشباب والرياضة للمركز لإدراجهضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية ولكن المركز الإداري التابع له المركز لم يرد بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة وعليه سوف يتم صيانة المبني من احتياطي الخطة الإضافية للعام المالي 2021/2022.

، وبالنسبة لإنشاء قاعة حفلات على مساحة 306 متر ارض فضاء ملك المركز، وافقت المديرية على الطرح الاستثماري لإنشاءقاعة حفلات مفتوحة بناء على طلب مجلس الإدارة ولكن لم يقم المركز بالطرح حيث انه تم ادراج قطعة الأرض ضمن الأماكن الغير جاذبة.