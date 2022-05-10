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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696915/زراعة-البرلمان-توصي-بسرعة-تشغيل-مجزر-السنبلاوين-بالدقهلية

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى، محمد السيد عوض، وأسامة عبد العاطى، بشأن المطالبة بتجهيز مجزر مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بالمعدات اللازمة لتشغيله لخدمة الأهالى.

دوت الخليج

زراعة البرلمان توصي بسرعة تشغيل مجزر السنبلاوين بالدقهلية

واستعرض مقدموا طلبات الإحاطة بشأن حاجة مجزر السنبلاوين إلى تأهيلة بالمعدات للبدء فى تشغيلة لخدمة أهالى مدينة السنبلاوين.

وأوضح أحمد محمد رستم، ممثل قطاع الادارة الاستراتيجية والوحدات المحلية، أنه تم التواصل مع مسئولى الجهاز المركزى للتعمير للتعاقد مع شركه لتجهيز مجزر السنبلاوين وبالفعل وصلت المعدات إلى المجزر.

وتابع:" تم ادراج تشغيل جميع المجازر والتى تم تأهيلها حديثاً فى منظومة متكاملة والتعاقد مع شركة خاصة للتشغيل وتوفير وسائل النقل بأساليب فنية وعلمية للحفاظ على الصحة العامة.

وأوصت اللجنة في ختام المناقشة، بالإسراع في تشغيل مجزر مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية قبل 30 /6/ 2022 لخدمة أهالى المدينة.