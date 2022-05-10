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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696914/تنفيذا-لتوجيهات الرئيس-التحالف-الوطني-للعمل-الأهلي-التنموي-يعلن-مشاركته-في-الحوار-الوطني

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مشاركته في الحوار الوطني، والذى دعا إليه رئيس الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الاكاديمية الوطنية للتدريب وكافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية

دوت الخليج

وُثمن التحالف الوطني دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب لإجراء هذا الحوار الذي يأتي ضمن توصيات الرئيس خلال حفل افطار الاسرة المصرية، وانطلاقًا من إعلان عام ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدنى ودعوة سيادته لكافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموى لتقديم الدعم للعمل الأهلي والمجتمعي واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعي بما يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد التحالف الوطني أنه سوف يشارك في إدارة هذا الحوار الوطنى بكل جدية، على أن يتمثل دوره فى إدارة المحور الاجتماعي بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في ١٣ مارس ٢٠٢٢ وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر؛ حيث يضم ٢٤ جمعية، ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا، منها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحادًا نوعيًا و27 اتحادًا إقليميًا، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس .. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يعلن مشاركته في الحوار الوطني

حيث يضم التحالف الوطني كلا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الأورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الإنجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين).