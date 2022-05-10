انت الان تتابع تفاصيل خبر "ورايا جيش".. ريهام حجاج ترد لأول مرة على انتقادها في رمضان 2022 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696913/ورايا-جيش-ريهام-حجاج-ترد-لأول-مرة-على-انتقادها-في-رمضان-2022

خرجت الفنانة ريهام حجاج عن صمتها وردت في أول ظهور لها عقب انتهاء الموسم الرمضاني على الانتقادات والهجوم الذي تعرضت له خلال الشهر الماضي.

دوت الخليج يكشف رد ريهام حجاج على الانتقادات التي وجهت لها.

رد ريهام حجاج

علقت الفنانة ريهام حجاج في حوارها التلفزيوني الأخير ببرنامج the insider بالعربي على اتهامها بأنها السبب في اعتزال الفنان توفيق عبد الحميد.

وقالت الفنانة ريهام حجاج: "أستاذ توفيق عبد الحميد ده أبويا وحبيبي وصاحبي وكل حاجة.. هو مكنش معانا في المسلسل، إحنا كلنا اللي كنا معاه في المسلسل، وكان شرف عظيم لنا أنه موجود”، وفيما يخص اتهامات نور الكاديكي بحذف اسمها ردت قائلة: “أنا مردتش لأن كان ورايا جيش بيرد”.

وأضافت: “ويقول كلمة حق، وكان في منتج كبير وشركة إنتاج كبيرة.. بعض الناس ممكن يعملوا كده للشهرة، عايزين تجيب سيرتهم وتتعاطف معاهم، وأنا بقول لهم ربنا موجود وخلوا بالكم لأن حساب ربنا عسير”.

ريهام حجاج رمضان 2022

وتحدثت أيضًا في لقائها التلفزيوني عبر شاشة قناة دبي الفضائية عن الأعمال التي عرضت بالموسم الرمضاني لعام 2022، وقالت: “نيللي كريم أكتر واحدة بتقدم قضية الست، كل واحد شاطر في حتة ودي حتتها وشاهدت حاجات من الاختيار واتبسطت أوي”.

وتابعت ريهام حجاج: “ياسر جلال فنان كبير وموهوب من زمان، وأعتقد أن ده الوقت يطلع طاقته الفنية ببراعة شديدة”، كما كشفت خلال حوارها تفاصيل إصابتها خلال تصوير مشاهد المسلسل الذي نافست به ضمن موسم دراما رمضان 2022.

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وقالت الفنانة ريهام حجاج: “المسلسل كان تعب ومجهود جبار.. وتعبنا جدا وكل واحد حاول يعمل دوره سواء ورا أم أمام الكاميرا.. وأنا من أنصار الواقعية في الشغل وكل عمل لازم أطلع بإصابة ده المعروف عني.. ومحسبتش خفة وزني قدام طاقة أيمن قيسوني وأسناني اتكسرت من العظام، وألم رهيب”.

ويشارك الفنانة ريهام حجاج في بطولة مسلسل يوتيرن عدد من النجوم وهم توفيق عبد الحميد، محمود حجازي، كريم قاسم، صفاء الطوخي، أيمن القيسوني، عبير صبري، محمود حافظ وآخرين والعمل من تأليف أيمن سلامة والإخراج لـ سامح عبد العزيز.