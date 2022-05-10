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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696912/الرئيس-التنفيذي-للمنتدى-السنوي-لريادة-الأعمال-والابتكار-للنساء-في-أفريقيا-نستهدف-التقارب-بين-الشباب-المصري-والأفريقي

قالت أيرين اوشيم، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا، إن تمكين المرأة والشباب فى ريادة الأعمال أصبح من أهم المحاور فى مصر وأفريقيا، وذلك لسد الفجوة بين الجنسين فى ريادة الاعمال، والتقارب بين الشباب الأفريقي.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التعاون الدولي، للإعلان عن استضافة مصر للمنتدي السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا خلال سبتمبر ٢٠٢٢، وبحضور وزير التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والسيدة أيرين اوشيم المؤسس والرئيس التنفيذي للمؤتمر.

دوت الخليج

الرئيس التنفيذي للمنتدى السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا: يهدف لتمكين المرأة والتقارب بين الشباب المصري والأفريقي

وأوضحت الرئيس التنفيذي للمنتدى السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا، ان المنتدي سيساهم فى وجود تعارف اكبر بين الشباب المصري والافريقي، فضلا عن عرض مشاريعهم الخاصة.

ولفتت أيرين أوشيم،ان دور رجال جمعية رجال الاعمال المصريين، يتضح من خلال تفعيل هذه المشاريع، لتعميق التجارة والبحث العلمي عن طريق المشروعات التي يتم عرضها فى المنتدى، ووجود اختراعات افريقية تخرج من القارة السمراء.

ويعد المنتدى السنوي لريادة الأعمال والابتكار للنساء في أفريقيا (Africa Women Innovation and Entrepreneurship Forum, AWIEF)، هو مؤتمر ريادة الأعمال النسائية الرائد في أفريقيا، فالمنصة هي تجمع دولي يضم أكثر من 1300 من رواد الأعمال، والشركات الناشئة، وقادة الفكر، وصناع القرارات، وشركاء التنمية الدوليين، والمستثمرين، والأكاديميين ، ووسائل الإعلام، من أجل الحوار والمناقشات بشأن قضايا تمكين المرأة، وريادة الأعمال، والتكنولوجيا، والابتكار في أفريقيا.