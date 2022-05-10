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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696905/هبة-مجدي-تتحدث-عن-اعتقادها-بالجن-موجود-في-كل-حتة-وبالسوشيال-ميديا

دوت الخليج يرصد تصريحات هبة مجدي في برنامج الحكاية

تصريحات هبة مجدي

علقت الفنانة هبة مجدي عن رأيها في فكرة وجود الجن بالحياة اليومية وتفاصيل حماسها وسر موافقتها على المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل المداح بجانب الفنان حمادة هلال.

وقالت هبة مجدي في برنامج الحكاية التي حلت به برفقة الفنانة سهر الصايغ والفنان حمادة هلال: “شخصية رحاب أحبت صابر المداح بشكل جنوني.. وعملتله عمل عشان مش عارفة توصله، ما أتجوزتوش، وأذت نفسها واذته، وفي مجانين كده.. فيه حب يأذي، والجن موجود في كل حتة”.

وأعربت عن خوفها من وجود جزء ثالث، قائلة: "الموضوع اتناقش كتير جدا، وأيوه في كده بجد.. الجن موجود في كل حتة، في السوشيال ميديا بيوقع الناس ببعضها.. موجود في الحقيقة بالبيوت وبين الأصحاب مش في أقاويل فقط”.

هبة مجدي رمضان 2022

وأوضحت هبة مجدي أنها تحمست لمسلسل المداح فور قراءة سيناريو الحلقات الأولى وبعدها تعاقدت مع الجهة المنتجة بدون تردد قائلة: “قعدت مع المخرج أحمد سمير فرج واتكلمت كتير معاه عن الدور، لأن تاريخ الشخصية في الجزء الأول غير الجزء التاني.. وهي إنسانة مش مظبوطة، مش طبيعية الشخصية دي في كتير جدا منها في الحياة”.

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وحول اعتقادها بالجن، أضافت: “الجن موجود في كل حتة من غير أحنا نحس، ودي أكتر حاجة شدتني في السيناريو، أن المواقف دي بتحصل فعلا، الخناقة اللي في البيوت والخناقة اللي بين إتنين أصحاب، بتحصل فعلا.. والدنيا بقت فيها حاجات كتير اوي، فمتعة بالنسبة للممثل أن هو يعرف يلعب الأدوار اللي مش عارف يعيشها في الحياة”.

ويضم مسلسل "المداح .. أسطورة الوادي" في بطولته كوكبة من النجوم وهم هبة مجدي وحمادة هلال، كمال أبو رية، سهر الصايغ، أحمد عبد العزيز، خالد سرحان، تامر شلتوت، هلا السعيد، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، وآخرين والعمل من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وشريف يسري وآخرين والإخراج لـ أحمد سمير فرج.