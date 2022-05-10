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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696920/البنك-العربي-الأفريقي-يوفر-شهادة-أميرالد-السباعية-بعائد-يصل-لـ-77

أعلن البنك العربي الأفريقي عن توفير شهادة أميرالد السباعية بعائد يصل لـ 77%، ويتساءل الكثيرون عن تفاصيل شهادة أميرالد من البنك العربي الأفريقي وكيفية الحصول عليها، ويقدم دوت الخليج كافة التفاصيل عن شهادة أميرالد من البنك العربي الأفريقي الدولي.

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