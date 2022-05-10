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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 07:47 مساءً - محمد السيد - /696916/بنك-القاهرة-يوفر-حساب-بكرة-للسيدات-خليكى-ناصحة-وافتحيه

أعلن بنك القاهرة عن توفير حساب "بكرة" للسيدات بإمكانيات بسيطة مقابل الحصول ععلى مبالغ كبيرة في نهاية فترة الادخار مقابل الالتزام بايداع دفعات ثابتة بصورة دورية وتحدد المدة وقيمة القسط وفقاً لاحتياجات كل سيدة، وينشر دوت الخليج كافة تفاصيل حساب بكرة من بنك القاهرة للسيدات.

تفاصيل حساب بكره للسيدات من بنك القاهرة 2022 حد الأدنى لمدة فتح الحساب من سنة وبحد أقصى 10 سنوات.

حد الأدنى للقسط الشهري 100 جنيه ومضاعفات الـ 10 جنيهات.

ويتم الإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي أو محفظة (قاهرة كاش)، أو خدمات الدفع الإلكتروني. فوائد بنك القاهرة على حساب بكرة • من شهر وحتى 12 شهراً: 7.75% سنويًا. • من 13 شهراً وحتى 24 شهراً: 7.875% سنويًا. • من 25 شهراً وحتى 36 شهراً: 8% سنويًا. • من 37 شهراً وحتى 48 شهراً: 8.125% سنويًا. • من 49 شهراً وحتى 60 شهراً: 8.5% سنويًا. • من 61 شهراً وحتى 72 شهراً: 8.6% سنويًا. • من 73 شهراً وحتى 84 شهراً: 8.75% سنويًا. • من 85 شهراً وحتى 96 شهراً: 9% سنويًا. • من 97 شهراً وحتى 108 أشهر: 9.25% سنويًا. • من 109 أشهر وحتى 120 شهراً: 9.5% سنويًا.

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