نتيجة قرعة الحج 2022 “ظهرت الأن” الإستعلام عن اسماء الفائزين في القرعة hij.moi.gov.eg

نتيجة قرعة الحج 2022، لقد تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة الأوقاف عن رابط نتيجة قرعة الحج 2022، حيث قد تم الاعلان عن الاسماء المشتركة في قرعة الحج 2022، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي انه من المقرر ان تبدأ وزارة الأوقاف في عمل القرعة بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق يوم 10 مايو 2022، وحتى يوم السبت القادم الموافق يوم 14 مايو 2022، على أن تصدر النتيجة بعد يوم السبت بشكل إلكتروني، والجدير بالذكر ان هناك بعض الأسماء التي قد صدرت رسميًا لأداء فريضة الحج تباعًا قرعة الحج 2022، والتي نتابعها معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني.

نتيجة قرعة الحج 2022

تم الاعلان عن بعض الأسماء قبل الاعلان عن نتيجة قرعة الحج 2022، أهمها:

هشام فؤاد على الشريف ، مدير عام هيئة الأوقاف بسوهاج، وقد تم اختياره بالتزكية، كونه الوحيد من الإداريين المتقدمين للقرعة.

الشيخ محمد السيد محمد عبد الرازق إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف شبين الكوم بمديرية أوقاف المنوفية.

الشيخ محمد علي عبد الله خليفة إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف المحمودية بمديرية أوقاف البحيرة.

الشيخ عمرو محمد مرسي محمد إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف كرداسة بمديرية أوقاف الجيزة.

الشيخ محمود رمضان السيد أحمد عيسى إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف كرداسة بمديرية أوقاف الجيزة.

الشيخ ربيع محمد سليم سليم إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف المعادي بمديرية أوقاف القاهرة.

الشيخ هاشم السيد عبد الخالق عبد العزيز إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف منشأة القناطر بمديرية أوقاف الجيزة.

الشيخ مكاوي حسين محمد حسين مكاوي إمام وخطيب ومدرس عضو بالإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية بديوان عام وزارة الأوقاف.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2022

في الخطوة الاولى قم بالدخول إلى موقع نتيجة قرعة الحج 2022، ستظهر أمامك العديد من الخيارات، قم باختيار “الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج”، ستظهر أمامك العديد من الخانات الفارغة التي تتطلب ملئها ببعض البيانات، قم بكتابة الرقم القومي ورقم المصنع ورمز التحقق المتواجد امامك، ثم اضغط على بحث، وستظهر لك نتيجة القرعة فورًا وإذا كنت ضمن المقبولين أم لا.