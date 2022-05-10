حياة كريمة.. قصة نجاح جديدة فى قرية الحصص بالدقهلية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتمكنت مؤسسة حياة كريمة، فى تنفيذ عدد من المشرعات فى مختلف القطاعات بقرية الحصص فى محافظة الدقهلية لخدمة المواطنين. وتتنوع المشروعات فى قطاعات الصحة والزراعة والتعليم وجميع الخدمات العامة، وما زال العمل متواصلا فى المحافظة وباقى محافظات الجمهورية.

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