وزير التعليم: امتحانات رابعة ابتدائى تسير دون مشكلات

وأضاف الوزير، فى تصريحات عبر إحدى مجموعات "واتس آب"، إن العام الدراسى الحالى 2021/2022، هو أول عام دراسى مكتمل من جائحة كورونا، وهو أيضًا أول عام يشهد امتحان الطلاب المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، وهم طلاب الصف الرابع الابتدائى، ويستهدف النظام تنمية مهارات الفهم والتحليل وحل المشكلات لدى النشء، بعيداً عن الحفظ والتلقين.
ولفت إلى استمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للجان.
وانطلقت امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائى، المطبق عليه نظام التعليم الجديد 2.0، يوم الأحد الماضى 8 مايو، وتستمر حتى الخميس المقبل 12 مايو.
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