وزير التعليم: امتحانات رابعة ابتدائى تسير دون مشكلات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن امتحانات نهاية العام الدراسى 2021/2022، للصف الرابع الابتدائى التى انطلقت يوم الأحد الماضى، تسير فى هدوء ودون أية مشكلات.





وأضاف الوزير، فى تصريحات عبر إحدى مجموعات "واتس آب"، إن العام الدراسى الحالى 2021/2022، هو أول عام دراسى مكتمل من جائحة كورونا، وهو أيضًا أول عام يشهد امتحان الطلاب المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، وهم طلاب الصف الرابع الابتدائى، ويستهدف النظام تنمية مهارات الفهم والتحليل وحل المشكلات لدى النشء، بعيداً عن الحفظ والتلقين.

ولفت إلى استمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر للجان.

وانطلقت امتحانات نهاية العام للصف الرابع الابتدائى، المطبق عليه نظام التعليم الجديد 2.0، يوم الأحد الماضى 8 مايو، وتستمر حتى الخميس المقبل 12 مايو.