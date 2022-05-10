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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696909/الأعلى-للإعلام-يرحب-بدعوة-الحوار-الوطنى -ويؤكد-انطلاقة-جديدة-مع-الجمهورية-الجديدة

رحب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر بالدعوة الموجهة له من الدكتورة/ رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، بالمشاركة في طرح رؤية نحو تنفيذ الحوار الوطني الذي دعا إليه د رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية بتاريخ 26 أبريل 2022، والذي كلف سيادته المؤتمر الوطني للشباب بإدارته، وبصفة وكون الأكاديمية الوطنية للتدريب المشرف على المؤتمر وبكونها هيئة محايدة تتبع السيد رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للقرار الجمهوري المنظم لعملها.

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وقال رئيس المجلس أن هذه الدعوة تمثل انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة بكل مكوناتها، وأهم عناصرها هي بناء الإنسان وتدعيم النظام السياسي الذي يشمل جميع فئات المجتمع على قاعدة العدالة والمساواة بالمشاركة دون إقصاء لأحد.

وقال رئيس المجلس أنه سيدعو لاجتماع عاجل لجميع لجان المجلس لتقديم أجندة بالمقترحات التي تدعم الممارسات الإعلامية في الفترة القادمة وحماية الفكر وبناء الوعي وانطلاقاً نحو الثورة التكنولوجية الجديدة بكل مكوناتها ليقوم الإعلام بدوره الحيوي والتنويري.

الأعلى للإعلام يرحب بدعوة الحوار الوطنى ويؤكد: انطلاقة جديدة مع الجمهورية الجديدة

وفي إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب - والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب - خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، تؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة.