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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696907/شروط-بنك-التعمير-والإسكان-على-حساب-ادخار-مصرية-لكل-الستات

كشف بنك التعمير والإسكان عن حساب توفير باسم ادخار مصرية مقدم بشكل خاص للسيدات ويوفر حساب بنك التعمير والإسكان عائد يومي، بحد أدنى 1000 جنيه، فوائد تنافسي متدرج طبًقا للمبلغ المودع يصل إلى 5.5%، ويقدم دوت الخليج شروط بنك التعمير والإسكان على حساب ادخار مصرية. في هذا الموضوع.

حساب ادخار مصرية من بنك التعمير والإسكان • فتح الحساب للمرأة فقط. • يصدر بالجنيه المصري فقط. • الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب الفوائد هو 1000 جنيه مصري. • يجوز الاقتراض بضمان الحساب حتى 90% من قيمتها. • إصدار بطاقة الخصم المباشر لأول مرة مجانًا. فوائد بنك التعمير والإسكان على حساب ادخار مصرية • من 1000 جنيه – 10000 جنيه: 2.5%. • من 10001 – 100000 جنيه: 3.5%. • من 100001- 1000000 جنيه: 4.5%. • من مليون جنيه فيما أكثر: 5.5%.

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