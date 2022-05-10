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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696906/حزب-التجمع-يرحب-بالمشاركة-في-الحوار-الوطني

دوت الخليج

وأكد سيد عبد العال رئيس الحزب ترحيبه بما ورد في بيان الأكاديمية الوطنية للتدريب من التزامها بإدارة هذا الحوار بكل تجرد وحيادية تامة، و أن يتمثل دورها في التنسيق بين الفئات المشاركة باعتباره دلالة مهمة على حسن النوايا ، والاتجاه نحو حوار جاد وفعال يتفق وتطلعات القوى السياسية للمشاركتها في بناء جمهورية 30 يونيو التي تتسع لتنوع الأراء ، وتفويت الفرصة على كل المتربصين بالوطن ، ممن يستهدفون تمزيقه والعبث بمقدراته .

وفي إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب - والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب - خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، تؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة.