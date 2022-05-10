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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696904/النائب-مصطفى-بكرى-يعلن-تلقيه-دعوى-للمشاركة-بالحوار-الوطنى-ويؤكدأتمنى-مخرجات-تساند-جهود-الإصلاح

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب أنه تلقى دعوه من د.رشا راغب ، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ، للمشاركة في طرح رؤية بشأن آليات تنفيذ الحوار الوطنى للأحزاب والقوى الوطنية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معلنا قبوله الدعوة وتمنياته بأن يخرج الحوار بمخرجات تحقق الإصلاح المأمول.

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وأكد النائب مصطفى بكرى بأن الحوار لن يكون قاصرا علي الإصلاح السياسي وحسب ، بل سيشمل كافة القضايا المجتمعية ( السياسة والإقتصاد والقضايا المجتمعية بكافة أبعادها ، أن الحوار سيشمل دعوة كافة القوي المجتمعية عدا جماعات الإرهاب والعنف السياسي .

ولفت إلى أن الحوار يجري في إطار الأكاديمية الوطنية التي يتولي الرئيس مجلس إدارتها ، وهي مكان محايد ودورها سيقتصر علي الإجراءات التنظيمية - أن الأكاديميه ان تتدخل بأي حال من الأحوال في مضمون الحوار ، ونتائج الحوار سترفع إلي الرئيس الذي سيحضر الجلسه الأخيره من الحوار الوطني قائلا:"إنني إذ أعلن قبولي للدعوة الكريمه ومشاركتي في الحوار أتمني أن تأتي مخرجات الحوار بما يحقق الإصلاح المأمول في كافة المجالات".

النائب مصطفى بكرى يعلن تلقيه دعوى للمشاركة بالحوار الوطنى ويؤكد:أتمنى مخرجات تساند جهود الإصلاح

وفي إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الوطني للشباب - والذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب - خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى الرئيس شخصيا، تؤكد الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة.