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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696902/حماة-الوطن-دعوة-الأكاديمية-الوطنية-للتدريب-للجميع-للحوار-المجتمعي-تحقق-الزخم-والمصداقية

دوت الخليج

حماة الوطن: دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للجميع للحوار المجتمعي تحقق الزخم والمصداقية

وأشار الحزب، في بيان له، اليوم، إلى أنه سيكون مشاركًا وفعالًا في الجلسات المرتقبة للحوار الوطني، بما يخدم مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة.

وأضاف أن توسيع قاعدة المشاركة هي بمثابة خطوة هامة ومجدية تساهم في الاستماع لكافة القطاعات، مشيدا بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار.

وأكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتستمع لكافة الآراء.

الأكاديمية الوطنية للتدريب توضح الملامح التنفيذية للحوار الوطنى بين كافة فئات المجتمع

وكانت قد أعلنت، الأكاديمية الوطنية للتدريب أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.

و ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعى، وكذا تحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها فى حالة استثنائية. كما سيتم مراعاة التنوع فى أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.