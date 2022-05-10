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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696901/بنك-المصرف-المتحد-يهنئ-الفائزين-بسحب-شهادة-المليونير-أعرف-شروطها

كشف بنك المصرف المتحد عن أسماء الفائزين فى سحب شهادة المليونير لشهر مايو 2022. ويرصد دوت الخليج شروط التقديم على شهادة المليونير من بنك المصرف المتحد مع أسماء الفائزين.

بنك المصرف المتحد

يهنيء بنك المصرف المتحد الفائزين في سحب شهادة المليونير لهذا الشهر وهم على النحو التالي:

الفائزون من بنك المصرف المتحد في سحب شهر مايو 2022:

• الاسم: عبد الله السيد عبد الله كشكه

الفرع: ميت غمر

الجائزة : مائة ألف جنيه

رقم الشهادة: 2100057335

• الاسم: احسان محمد عشري

الفرع: الجيزة

الجائزة: خمسين ألف جنيه

رقم الشهادة : 1900170946

• الاسم: محمد عبد الحميد محمد ابراهيم

الفرع: النوبارية

الجائزة:خمسين ألف جنيه

رقم الشهادة : 2000092346

شهادة المليونير من بنك المصرف المتحد

• يوليو 2001 هو الشهر الأول لإصدار شهادة المليونير ويتم السحب كل ثلاثة أشهر.

• تمنح شهادة المليونير حاليًا الفرصة للفوز بجوائز بقيمة 4 مليون جنيه مصري سنويًا، حيث تم زيادة عدد مرات السحب إلى 32 مرة سنويًا.

• يتم السحب على المليون الأول في يناير (بداية شهر فبراير).

• المليون الثاني يمنح في شهر يوليو (في بداية شهر أغسطس)

• يتم السحب على 100 ألف جنيه مصري 10 مرات في السنة.

• يتم السحب على 50 ألف جنيه مصري 20 مرة في السنة.

• نظام السحب لجوائز المليونير يكون بإشراف من وزارة التضامن الإجتماعي – تصريح رقم 19 لسنة 2001.

شروط شهادة المليونير من بنك المصرف المتحد

• متاحة بقيمة 100 جنيه مصري لكل شهادة.

• مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

• الإستحقاق بعد خمسة سنوات.

• تجدد تلقائيًا.

• بدون مصروفات.

• متاحة للأفراد (المصريين والأجانب)

• يمنح العائد في تاريخ الاستحقاق.

• إمكانية استردادها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار طبقًا لتعليمات البنك المركزي.