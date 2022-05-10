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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696892/شدينا-مع-بعض-في-العمرة-زوج-أحلام-عادل-يكشف-تفاصيل-انفصالهما

رد زوج البلوجر أحلام عادل على أزمة انفصالهما وضربه لها بسبب شرائها مصليات لزملائها في العمل الرجال والبنات بحسب كلامها.

دوت الخليجيرصد رد زوج أحلام عادل على أزمة انفصالها

رد زوج أحلام عادل

قال أحمد العجمي مصمم الأزياء زوج أحلام عادل: “شدينا مع بعض في العمرة وحدث بيننا خلاف وتصالحنا بعد عودتنا من العمرة وبعدها حدث خلاف آخر وأتمنى إنها متزعلش مني”.

وأضاف: “سنة أولى زواج بها شد وعائلتين يعرفوا بعض وسوف نذهب لشخص متخصص وأخصائي علاقات زوجية وأحتاج منكم الدعاء بالهداية”.

وعلق على الفيديو قائلًا: “بقولك يا أحلام حقك عليا أنا أسف وغلطان في حقك”، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات.

أحلام عادل وزوجها أحمد العجمي

وكانت البلوجر أحلام عادل كشفت تفاصيل انفصالها عن زوجها مصمم الأزياء الشهير أحمد العجمي وذلك عقب أسابيع من زواجهما، وقالت في ستوري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “أنا رجعت من العمرة مضروبة ومطلقة”.

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وتابعت قائلة: “عشان جبت مصليات لزمايلي الولاد والبنات..ملحوظة كانت مصلية مش أزازة خمرة.. بكرة بإذن الرحمن هنتقابل الساعة 10.. ولحد ما بكرة يجي ادعولي ابقي كويسة وربنا يخلصنا منها على خير".

وكانت قد شرحت تفاصيل ما تعرضت له وانهارت أمام متابعيها في فيديو وحذفته بعد ذلك حيث قالت به: “أنا صورت كتير وفي الآخر بعيط وبنهار وحسبي الله ونعم الوكيل بجد".

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جدير بالذكر أن أحلام كانت قد تزوجت من من مصمم الأزياء أحمد العجمي، وهو خريج كلية الهندسة عام 2016 وعمل لفترة في نفس مجال تخصصه ثم قرر تغيير مجال عمله وينطلق في عالم تصميم الأزياء، ونجح في إطلاق علامة تجارية باسمه.

ويشار أنه صمم فساتين لعدد من النجمات مثل الفنانة ياسمين جمال، وسالي أحمد نجمة ستار أكاديمي وقال قبل ذلك أنه يتمنى أن يصمم الفساتين لـ وفاء عامر وأيتن عامر.