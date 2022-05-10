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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696888/محلية-النواب-تناقش-طلبات-إحاطة-بشأن-محافظة-شمال-سيناء--صور

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم ، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سامي كامل بشأن:

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محلية النواب تناقش معاناة المواطنين من تردي مستوى الخدمة العامة المقدمة لهم بمحافظ

الأول والثاني: معاناة المواطنين بمحافظة شمال سيناء من تردي مستوى الخدمة العامة المقدمة لهم، على سبيل المثال سوء الحالة العامة للنظافة وتراكم القمامة، وكذا الإنارة ومدى الاحتياج الشديد لإنارة بعض الطرق وخاصة مداخل ومخارج القرى مُراعاةً للبعد الأمني، بالإضافة إلى سوء حالة الطرق وتهالكها وتأخر تنفيذ أعمال رصف الشوارع الداخلية بقرية 6 أكتوبر مركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء – بالإضافة إلى عدم إعادة الشيء إلى أصله بالرغم من الانتهاء من تنفيذ أعمال الصرف الصحي منذ أكثر من ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غياب التواصل مع السادة النواب بشأن طلبات أبناء الدائرة.

الثالث: المخالفات الفنية الخاصة بعملية إنارة طريق نجيلة الساحل بمدينة (بئر العبد) - محافظة شمال سيناء، والتي رصدتها اللجنة المُشكلة بالقرار رقم (56) لسنة 2021، بتاريخ 9 مارس 2021، وبالرغم من ذلك تم إنهاء إجراءات الاستلام من الشركة المنفذة بما يُعد مخالفة صريحة وإهداراً للمال العام، بحضور السيد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

الرابع: سوء حالة الحدائق العامة والمنتزهات بمدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، وانتشار الحيوانات والكلاب الضالة بها نتيجة عدم اعتناء الأجهزة المحلية بتلك الحدائق، وذلك بالرغم من ارتفاع التكلفة المالية لإنشائها، مما يعد إهداراً للمال العام.

الخامس: سحب قرارات التخصيص التي مضى عليها أكثر من ثلاثة أعوام من الجهات والهيئات التي صدر لها قرارات تخصيص منذ أكثر من خمس سنوات، ولم تتخذ أية إجراءات في تنفيذ المشروعات التي خُصصت الأرض من أجلها، وإعادة تلك الأراضي للدولة للاستفادة منها مستقبلاً في تنفيذ عدد من المصالح الحكومية والإنشاءات التي تخدم المواطنين، وذلك نظراً لضيق المساحة البنائية داخل الحيز العمراني لمدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى موافاتنا ببيان شامل بجميع قطع الأراضي المخصصة بالمحافظة.

كما تناقش طلبات الإحاطة المقدمة من النائب رحمي بكير، بشأن:

الأول: توفير الإضاءة الكافية على طريق العريش، بالإضافة إلى ضرورة تركيب علامات مضيئة على التحويلات الإجبارية، وذلك نظراً لانقطاع الإضاءة نهائياً في بعض المناطق.

الثاني والثالث: سوء حالة الطرق العامة والشوارع الفرعية بمحافظة شمال سيناء، وخاصة في مدينة العريش، بأحياء (عاطف السادات، أبو صقل، الصفا، الريسة) بالإضافة إلى عدم إعادة الشيء لأصله على الرغم من الانتهاء من أعمال (الصرف الصحي، الغاز، المياه) منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وكذلك طلبات الإحاطة المقدمة من النائب سامي كامل، بشأن:

الأول: الإجراءات القانونية التي تتخذها محافظة شمال سيناء، بشأن تقنين أوضاع المنازل المقامة والأراضي الفضاء المرخصة للبناء داخل الاحوزة العمرانية المعتمدة، وارتفاع قيمة سعر المتر وعدم تناسبه مع الظروف الاقتصادية والتركيبة السكانية لأهالي المحافظة.

الثاني: استغراق الجهات الحكومية المسؤولة عن استخراج السجل التجاري بمحافظة شمال سيناء مدة زمنية تتجاوز عشرة أشهر سواء كان الأمر متعلقاً باستخراج أو تحديث أو إضافة نشاط، الأمر الذي لا يتناسب مع سياسة الحكومة في تطبيق التحول الرقمي ويعطل فرص الاستثمار في المحافظة، بحضور السيد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

الثالث: الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن عملية طرح وإسناد مشروع إنشاء موقف سيارات عمومي بمدينة نخل – محافظة شمال سيناء المدرج بالخطة الاستثمارية للعام الحالي، بالإضافة إلى أولويات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمدينة حيث يعاني المواطنون بها من نقص في خدمات الإنارة والطرق العامة.

الرابع: توقف منظومة تراخيص البناء بمركز ومدينة بئر العبد– محافظة شمال سيناء – عن العمل منذ أكثر من ثلاث أعوام، بالإضافة إلى ضرورة تقديم تفسير واضح لعدم تفعيل القائمين على منظومة التراخيص وتقنين الأراضي لقواعد وشروط تملك واضعي اليد على أراضي شبه جزيرة سيناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017، وخاصة المادة (الحادية عشر) المنظمة لمقابل التصرف بالبيع لغرض السكن ومراعاة البعد الاجتماعي، وكذلك عدم الاعتداد بالحجة العرفية الموقعة من المشايخ الحكوميين كمستند ملكية لاستخراج بيان بصلاحية الموقع للبناء وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998، في شأن تبسيط إجراءات حصول المواطنين على بيان بصلاحية الموقع. الخامس: تشكيل لجنة من وزارة التنمية المحلية جميع الجهات المختصة لمراجعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة بئر العبد محافظة شمال سيناء، والموقف المالي ومراجعة كشوف الراحات الخاصة (بدل الجهود غير العادية) التي يتم صرفها للعاملين بمجلس المدينة شهرياً.

السادس والسابع: عدم اعتماد الكردون بمركز ومدينة بئر العبد، نتيجة تأخر المحافظة في إرسال تلك الكردونات، بالإضافة إلى تحديد الحيز العمراني على الطبيعة وحصر القطع المتداخلة مع الكردون والاحوزة العمرانية واستبدالها بقطع أخرى تقع خارج الكتل السكنية.

الثامن والتاسع: تشكيل لجنة لجرد الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة بئر العبد، فنياً وهندسياً وفحص بونات الوقود، وكيفية استخدامها وفقاً لخطوط السير الخاصة بتحركات معدات الحملة، كذلك فحص السيارات المتواجدة بالحملة فنياً وبيان الأعطال والإصلاحات التي تمت بها ومدي مطابقتها للتسويات المدرجة وعروض الأسعار المقدمة وإجراءات الطرح والإسناد، بالإضافة إلى بيان بالموقف المالي لتأجير معدات الحملة والإجراءات المتخذة للتأجير ومدى الجدوى العائدة من التأجير، بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.