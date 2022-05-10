« بتجرد وحيادية تامة»..الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن إدارتها للحوار الوطني.. والقوي السياسية ترحب

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:50 مساءً - محمد السيد - /696898/بتجرد-وحيادية-تامةالأكاديمية-الوطنية-للتدريب-تعلن-إدارتها-للحوار-الوطني-والقوي-السياسية-ترحب

فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، للمؤتمر الوطنى للشباب (والذى يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب) خلال إفطار الأسرة المصرية بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطنى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه.

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، أنها سوف تقوم بإدارة هذا الحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة، على أن يتمثل دورها فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة فى غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطنى وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع ولا يمكن فيها أن يفسد الخلاف فى الرأى للوطن قضية.

من جهة أخرى ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتماد مبدأ توسيع قاعدة المشاركة فى الحوار من خلال دعوة جميع ممثلى المجتمع المصرى بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعى، وكذا تحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية وتدشين لمرحلة جديدة فى المسار السياسى الدولة المصرية، بعد أن عبرت جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها فى حالة استثنائية. كما سيتم مراعاة التنوع فى أماكن عقد جلسات الحوار بحيث تشمل معظم مناطق الجمهورية.

وستقوم الأكاديمية ببدء جلسات الحوار، كما سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب لمن يرغب فى المشاركة وفتح الأفق والمجال أمام الجميع.

كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة حيادية من مراكز الفكر والرأى تكون مهمتها تجميع مخرجات الحوار الوطنى عبر جلساته المختلفة فى وثيقة أولية موحدة متفق عليها من جميع القوى والفئات المشاركة يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.

لجنة العفو الرئاسى ترحب بدعوة الحوار الوطنى ..وتعلن عن قرب قائمة عفو جديدة

ومن جانبها، رحبت لجنة العفو الرئاسى بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب الى الحوار الوطنى مثمنة ما تضمنه بيان الدعوه من اعلان إدارتها للحوار الوطنى بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل فى المضمون أو المحتوى وإفساح المجال أمام حوار وطنى جاد وفعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء .

وفى هذا السياق فان لجنة العفو الرئاسى إذ تثمن تلك الدعوة فأنها تعلن مشاركتها فى الحوار الوطنى الذى دعى اليه السيد رئيس الجمهورية وتنتهز لجنه العفو الرئاسى هذه المناسبه لتدعو جماهير الشعب المصرى الى المشاركة فى الحوار الوطنى والعبور بالوطن الى آفاق مستقبل أفضل للجميع والى وطن أرحب يتسع للجميع .

كما تعلن لجنه العفو الرئاسى عن قرب اصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التى تلقتها اللجنة خلال الفترة الماضية.

التنسيقية تعلن قبول دعوى الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني

و تثمن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني لكافة اطياف المجتمع وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وتؤكد التنسيقية علي قبولها الدعوة وبدء العمل علي كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعي حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصري.

«إرادة جيل» يرحب بميادرة الرئيس لعقد حوار سياسي شامل دون استثناء أو إقصاء لأحد

و أعلن النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأمين عام حزب "إرادة جيل"، ترحيب وتأييد الحزب بجميع قياداته، بالمبادرة الرئاسية التي طرحها وأعلن عنها الرئيس السيسي بعقد مؤتمر للحوار السياسي دون استثناء أو إقصاء لأحد من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية، وذلك بهدف وضع خارطة طريق لعبور مصر للتحديات الراهنة ودخول عصر الجمهورية الجديدة.

وأكد مطر، أن شباب مصر بصفة عامة وشباب حزب "إرادة جيل" بصفة خاصة يوجهون رسالة شكر وتقدير للرئيس على تلك المبادرة، لأن مصر وطن يتسع للجميع ولأن الحوار هو أفضل وسيلة لحل المشاكل وعبور التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر وتحتاج إلى تكاتف الجميع.

وأشار مطر، إلى أن حزب "إرادة جيل" يسعده أن يشارك في هذا المؤتمر ويطرح أفكارًا ورؤى لصالح الوطن والمواطن في المقام الأول.

"المصريين الأحرار" يرحب بدعوة الاكاديمية الوطنية للتدريب لبدء الحوار الوطني

يرحب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب وفتح باب التسجيل للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

وأشاد الحزب بسرعة التحرك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وفتح المجال للحوار بصورة مبكرة لكافة أطياف المجتمع منها الأحزاب والتيارات السياسية، وتأكيدها إدارة الحوار بتجرد وحيادية تامة بما يضمن وصول صورة حقيقة ووافيه ورؤية كافة الأطياف المشاركة ومقترحاتهم لكافة المحاور الخاصة بالإصلاح الشامل.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار جاهزية الحزب بملفات محورية عديدة في شتى المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية والرياضية وفق رؤيته الحزبية للإصلاح المتكامل أعدت من خلال لجان الحزب النوعية ورؤية شاملة قابلة للتنفيذ وتواكب خطوات بناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب الحزب رئيسَا وقيادات وأعضاء عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الجسور عبد الفتاح السيسي الذي إفساح المجال لحوار وطني جاد وفعال يجمع القوى الوطنية كاملة ويمثل التيارات السياسية، هادفًا تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب.

وأشار إلي أن اللجان النوعية المتخصصة فى كافة المجالات عكفت منذ فترات لإعداد ملفات إصلاح ووضع رؤية شاملة متكاملة ومقترحات ورؤي قابلة للتنفيذ تتوافق مع برنامج الحزب الرئيسي وفي ضوء إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح تدشين الجمهورية الجديدة إيمانًا وثقة في شخصية ويقينا باتخاذ خطوات متسارعة للإصلاح وفتح باب الحوار الوطنى.

حماة الوطن : دعوة الاكاديمية الوطنية للتدريب للجميع للحوار المجتمعي تحقق الزخم والمصداقية

رحب حزب حماة الوطن بخطوات الأكاديمية الوطنية للتدريب وإعلانها دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات فى الحوار المجتمعي، وكذا تحقيق الزخم الحقيقي والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة المصرية.

وأشار الحزب، في بيان له، اليوم، إلى أنه سيكون مشاركًا وفعالًا في الجلسات المرتقبة للحوار الوطني، بما يخدم مسار الإصلاح السياسي بالجمهورية الجديدة.

وأضاف أن توسيع قاعدة المشاركة هي بمثابة خطوة هامة ومجدية تساهم في الاستماع لكافة القطاعات، مشيدا بتوسيع قاعدة المشاركة لتشمل تمثيل المجتمع المدني بجلسات الحوار.

وأكد أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع وتستمع لكافة الآراء.