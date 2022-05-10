الرئيس السيسي يوجه باستثناءات جديدة من إجراءات العمليات الاستيرادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:28 مساءً - أكد السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف راضي، في بيان له، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه باتخاذ عدة استثناءات من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، والتي شملت مستلزمات الإنتاج والمواد الخام .

ووجه الرئيس تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.