عبدالغفار: الرئيس السيسي صدق على تحويل معهد ناصر لمدينة طبية متكاملة بـ8...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:28 مساءً - كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة، عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه.

وقال في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: «معهد ناصر واحدا من القلاع الطبية الهامة في مصر»، لافتا إلى أن وفقا للخطة التى تم اعتمادها سيتم رفع عدد الأسرة من 682 سريرا إلى أكثر من 1200 سرير.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تزويد المستشفى بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهري على النيل، لسرعة نقل المرضى لتلقى العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاءها.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد الأحد 22 مايو الجاري.

على جانب أخر، أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عن إغلاق المستشفى الذي شهد واقعة وفاة مارينا صلاح "ضحية الإهمال الطبي".

جاء ذلك في تعقيب عبدالغفار على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال القائم بأعمال وزير الصحة والسكان: «انتظرنا نتابع الأزمة حتى الفجر، وتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة القضية، وأصدرنا قرارا إداريا بإغلاق المستشفى بعد انتهاء اللجنة من عملها».

وأكد عبدالغفار أن هناك رقابة شديدة على كافة المستشفيات، مؤكدا اتخاذ كل الإجراءات ومحاسبة المسئولين "حسابا عسيرا"، لا سيما أن الوزارة لديها ضبطية قضائية في التعامل مع المخالفات.

يذكر أن قدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، التعازي لزوج المتوفاة مارينا صلاح التي توفيت إثر قيامها بأشعة صبغة على العين، مؤكدة أنه لن يمر هذا الحادث مرور الكرام، وستتم محاكمة ومحاسبة كل المقصرين.