مدبولي يترأس اجتماعات اللجنة المصرية التونسية الخميس لتوقيع بعض الاتفاقيات المشتركة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 06:28 مساءً - يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته التونسية نجلاء بودن، بعد غدٍ الخميس، اجتماع اللجنة المصرية التونسية المشتركة في دورتها السابعة عشرة.

وقال محمد علي الفرشيشي المتحدث باسم وزارة التجارة التونسية، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيترأس اجتماعات اللجنة المصرية التونسية برفقة نظيرته التونسية نجلاء بودن، بمنطقة الصادرات في العاصمة تونس، مبينًا أنه سيتم توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين.



كانت الاجتماعات التحضيرية للجنة المصرية التونسية المشتركة، قد انطلقت اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، بمشاركة ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية في البلدين.

ويزخر جدول أعمال اللجنة بالعديد من الموضوعات للتباحث بشأنها بين البلدين في مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة، مثل التعاون في مجالات (التجارة، البترول، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويضم وفد الخبراء المصري؛ ممثلين عن 22 وزارة وجهة وطنية، برئاسة وزارة التعاون الدولي، كما يضم ممثلين من وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والعدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وقطاع الأعمال والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة سلامة الغذاء.