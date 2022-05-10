انعقاد لجنة تسيير مشروع التطوير الحضرى التشاركى

جدة - نرمين السيد - وترأس الاجتماع المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة الصندوق، وبحضور السفير الدكتور حازم فهمى مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة التعاون الدولى للتنمية، والمهندس علاء عبدالفتاح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبمشاركة المهندس هشام جوهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والمدير الوطنى للمشروع وكذلك الدكتورة سلمى يسرى مدير برنامج التنمية الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات كما انضمت للاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس رانيا هدية مدير برنامج الأمم المتحدة مكتب مصر، وأدارت الاجتماع الدكتورة مروة أحمد مدير التمويل الدولى والمحلى بالصندوق.

وبدأ الاجتماع بكلمات الترحيب من المهندس خالد صديق ورانيا هدية فى إشادة بالتعاون المستمر والمثمر بين صندوق التنمية الحضرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وعن أهمية الدراسات التى تمت خلال المشروع ودورها فى دعم تحول الصندوق من مجال العمل بالعشوائيات إلى العمل فى التنمية الحضرية المتكاملة.

تلا ذلك قيام الدكتورة سلمى يسرى بتقديم عرض للتعريف بالمشروع وأهدافه وأهم الإنجازات والمخرجات بالإضافة إلى خطة العمل للفترة القادمة لتعظيم الاستفادة من نتائج المشروع وخاصة نجاح المشروع فى إعادة تعريف التطوير الحضرى والتقدم المؤسسى الذى أحرزه الصندوق.

وأثنى السفير الدكتور حازم فهمى على نجاح المشروع، وضرورة الاستفادة من تراكم الخبرات لدى الصندوق فى التعاون ليس فقط على مستوى الدول العربية بل أيضا مع القارة الإفريقية التى تواجه تحديات مشابهة ولديها اهتمام حقيقى بالتعرف على ما تقوم به الحكومة المصرية فى هذا المجال.

وأشاد المهندس علاء عبدالفتاح بالتعاون والتكامل الدائم بين الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وصندوق التنمية الحضرية وأهمية استغلال هذا التكامل فى تحقيق أهداف ونتائج أكبر حيث تم بالفعل ضم دراسة "دليل تحديد وتصنيف مناطق التطوير العمرانى" وهى أحد أهم مخرجات المشروع لتكون ضمن دليل العمل لإعداد المخططات الذى ستقوم الهيئة بطرحه قريبا، كما أن دور الهيئة مرتبط بوضع المخططات والاستراتيجيات بينما دور الصندوق اكثر ارتباطا بعمليات التنفيذ وهو ما يعزز التكامل بينهما.

وأضاف المهندس هشام جوهر أن الاستفادة من نشر مخرجات ونتائج المشروع إلى المستوى المحلى والدولى يسهم فى تعزيز دور مصر والتعريف بما يقوم به الصندوق والحكومة المصرية من جهود فى مسار التنمية الحضرية المتكاملة والمستدامة.

وانتهى الاجتماع بتأكيد الحضور على ضرورة الاستمرار فى العمل والتعاون بين كافة الجهات لتحقيق أهداف مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة.