دير مارجرجس للراهبات يحذر من سيدة تنصب باسمه لجمع التبرعات

جدة - نرمين السيد - وقالت الأم تكلا رئيسة الدير فى بيان: "نحيط جميع الأحباء علما، بأن الدير لم يكلف أحدا بجمع تبرعات لصالحه، ولا يتواصل مع أى أحد لطلب تبرعات. وإذ نما إلى علمنا أن هناك شخصية مجهولة (سيدة) تنتحل صفة واسم إحدى راهبات الدير وتتصل تليفونيا بمحبى الدير لطلب التبرعات وتستغل فى ذلك رقم تليفون محمول كان مملوكا فى فترة سابقة لهذه الراهبة، نحذر من التعامل مع هذه السيدة أو غيرها ممن يستغلون اسم الدير للاحتيال على أبناء الكنيسة".

وأضافت: "يهيب الدير بالجميع التدقيق الشديد فى هذا الأمر، وعدم الاستجابة لمثل هذه الاتصالات".