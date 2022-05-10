رئيس الوزراء يبحث مع وزير البترول توافر السلع والمنتجات البترولية

جدة - نرمين السيد - واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أنه يحرص على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء المعنيين؛ للاطمئنان على الأرصدة والاحتياطات من السلع خاصة الاستراتيجية، وأن لقاء اليوم يأتى للوقوف على مدى توافر السلع والمنتجات البترولية وأرصدتها الاستراتيجية.

من جانبه، أكد وزير البترول أن الاحتياطيات من جميع المنتجات البترولية مُطمئنة، ولا يوجد لدينا نقص فى أى منها، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وخلال اللقاء، عرض المهندس طارق الملا موقف المشروع القومى لاستخدام الغاز الطبيعى فى المنازل وكذا استخدامه كوقود للسيارات، موضحا أن قطاع البترول نجح فى تحقيق طفرة فى استخدامات الغاز الطبيعى خلال السنوات الـ 8 الماضية، حيث إن أكثر من نصف عدد الوحدات السكنية التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى على مدار 42 عاما قد تحقق فى آخر 8 سنوات فقط، فقد تم توصيل أكثر من 7 ملايين وحدة سكنية خلال هذه الفترة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمضاعفة الجهود للتوسع فى الخدمة، ويتم حالياً توصيل 1.2 مليون وحدة سكنية كل عام بالغاز الطبيعى ليصل عدد الوحدات السكنية المستفيدة إلى نحو 13.3 مليون وحدة سكنية، حالياً على مستوى الجمهورية.

وفى سياق متصل، أشار الوزير الى الطفرة الكبيرة والانتشار السريع لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، حيث تمت مضاعفة أعدادها 4 مرات خلال آخر عام ونصف، لتصل الى أكثر من 850 محطة تخدم حائزى السيارات العاملة بالغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية والبالغ عددها حالياً نحو 450 ألف سيارة، موضحا أنه تم تحويل 9 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى الشهر الماضى وهو معدل يتم إنجازه لأول مرة، وجار دخول نحو 150 محطة أخرى إلى الخدمة، مؤكداً أن انتشار المحطات فى مختلف المناطق يشجع ويحفز المواطنين على استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات.

وخلال اللقاء، أكد وزير البترول وجود خطة طموحة لتطوير ودعم صناعة البتروكيماويات المصرية خلال الفترة المقبلة، كونها صناعة القيمة المضافة ومن خلالها يتحقق الاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية خاصة الغاز الطبيعى، حيث ينعكس مردودها ايجابيا على الاقتصاد القومى.

وأضاف الوزير فى هذا السياق: يوجد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية ويراعى فيها عنصر الحفاظ على البيئة من بينها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة -MDF بمدينة "إدكو" بالبحيرة بطاقة إنتاجية 205 آلاف متر مكعب سنوياً اعتماداً على 250 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة تغذية بإجمالى استثمارات 284 مليون يورو، وكذا مشروع إنتاج الميثانول الحيوى بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنوياً من مولاس بنجر السكر بإجمالى استثمارات 112 مليون دولار.