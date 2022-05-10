محافظ أسيوط يؤكد استكمال خطة التطوير والتجميل بالمراكز

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد استكمال التطوير بمراكز وأحياء المحافظة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية بمراكز وأحياء المحافظة، وفقا للإمكانات المتاحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق خطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر2030.





وأضاف المحافظ - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أنه يتم مواصلة العمل فى تنفيذ وتركيب بلاط الانترلوك بعدد من الشوارع الجانبية الضيقة والحارات بمركز القوصية، لإضفاء المظهر الجمالى على هذه الشوارع التى يصعب رصفها بالطرق التقليدية، مشدداً على متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميدانى أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال فى أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى استمرار تنفيذ وتركيب بلاط الانترلوك بالوحدة المحلية بمركز القوصية فى عدد من الشوارع والحارات الضيقة التى يقل عرضها عن 6 أمتار، حيث يجرى الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك للشوارع والحارات التى تربط بين شارع الرى وشارع المستشفى وهما حارة (3) وحارة (4) وشارع الإيمان وجميع الحارات التى تتخلل هذه الشوارع، فضلاً عن الانتهاء من تركيب الانترلوك لـ (5) شوارع حتى الآن، وجميع الحارات التى تتخلل هذه الشوارع.

وتابع أنه يجرى حاليا استكمال الشوارع الأخرى التى يتم فيها أعمال الكشط وفرد طبقات الرمل عقب أعمال التمهيد وإزالة العوائق، وذلك لتحقيق سهولة التحرك والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمة أفضل لقاطنى تلك المناطق، وإضفاء المظهر الجمالى، على أن يتم استكمال باقى الحارات تباعاً وفقاً للخطة الموضوعة والإمكانات المتاحة.

كما أوضح المحافظ أن تلك الأعمال تأتى بإشراف هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ونائبيها ضمن خطة الوحدة المحلية الموحدة للعام المالى 2021 / 2022 لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الحضارى للمدينة .