رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لتطوير محطة حاويات بميناء دمياط

جدة - نرمين السيد - ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول اللواء أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعن الجانب الثانى كل من توماس ايكلمان، رئيس مجلس إدارة يوروجيت، وسيسيليا ايكلمان، رئيس مجلس إدارة كونتشيب ايطاليا، وخوان بابلو، الرئيس الاقليمى لهاباج لويد.

ووفقاً للاتفاقية يتم تنفيذ أرصفة للمحطة يبلغ طولها 1970م، وبعمق يصل إلى 18م، فيما تصل ساحتها الخلفية إلى 910 آلاف م2، وطاقتها الإستيعابية إلى 4،5 مليون حاوية مكافئة، وتمت الإشارة إلى أنه جار حاليا الانتهاء من البنية الأساسية بمعرفة هيئة ميناء دمياط بتكلفة تقدر بـ 4،5 مليار جنيه بواسطة تحالف (المقاولون العرب – اركرودون)، ومن المخطط الانتهاء منها شهر ديسمبر المقبل.

وأشاد رئيس الوزراء عقب التوقيع بالجهود التى تمت من جانب مختلف الأطراف المعنية خلال المفاوضات، والتى توجت بالتوقيع على هذا الاتفاق المهم، الذى يأتى فى إطار اهتمام الدولة بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم ومختلف التيسيرات للقطاع الخاص، والمستثمرين سواء المحليين أو الاجانب، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، والدفع بمشاركة ومساهمة هذا القطاع المحورى فى مختلف أوجه التنمية التى تتم على مستوى الجمهورية.

وعقب التوقيع، أشار وزير النقل إلى أن هذا التوقيع يأتى فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولى والمصرى فى المشروعات الوطنية الكبرى، وجذب الخطوط الملاحية العالمية للموانئ المصرية، مضيفا أن هذا التوقيع هو نتاج مفاوضات ماراثونية مع التحالف الذى يعد أكبر تحالف عالمى فى مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطات الحاويات الدولية وهو (تحالف يوروجيت ألمانيا -الخط الملاحى هاباج لويد – كونتشيب إيطاليا).

وأكد وزير النقل أن كافة المفاوضات وإجراءات المشروع تمت فى ظل شفافية مطلقة، وتمت المراجعة الدقيقة من كل الأطراف لمدة عامين، كما تم مراجعته فى مجلس الدولة، ووافق عليه مجلس الوزراء، كما صدرت موافقة البرلمان المصرى عليه، وذلك فى إطار الالتزام بالدستور المصرى وانه تم اعتماد التحكيم فى مركز القاهرة لثقة المستثمر فى القضاء المصرى.

وأوضح الوزير أن هذا التحالف يُعد الأقوى فى شرق البحر المتوسط، كونه سيحول المرفق المصرى بدمياط إلى أكبر مركز للترانزيت واللوجيستيات فى المنطقة، مضيفاً أنه نظراً لما تتمتع به الإدارة المصرية من ثقة لدى التحالف، فإنه قرر أن يضخ استثمارات تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار للمرحلة الأولى بمجرد توقيع العقد، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم.

وتتمثل المرحلة الأولى فى إنشاء محطة حاويات (تحيا مصر) المعدة لاستقبال الجيل السادس من سفن الحاويات، قيام المشغل العالمى "يوروجيت" - مشغل ميناء هامبورج- بإدارة وتشغيل محطة حاويات "تحيا مصر1"، وهو ما يزيد من القدرة التنافسية لميناء دمياط، ويحول دون لجوء الخطوط الملاحية إلى الموانئ المنافسة بشرق المتوسط نظراً لجودة الخدمات المقدمة بالموانيء المنافسة.

وأضاف وزير النقل أن المشروع يحقق تحويل ميناء دمياط ليكون مركزاً لحاويات الترانزيت للخط الملاحى الألمانى، وذلك بحلول العام الثالث من التشغيل، والوصول بميناء دمياط لتداول 4.7 مليون حاوية مكافئة بدلا من 1.2 مليون حاوية مكافئة حالياً، وأنه من المتوقع أن يحقق المشروع ايرادات للدولة المصرية تصل إلى 3.364 مليار دولار خلال 30 عاما، واتاحة وخلق 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يتضمن المشروع نقل خبرات ومهارات المشغل الأجنبى فى مجالات (الإدارة والتشغيل - الصيانة – التسويق)،

وكشف الوزير عن أنه من المتوقع أن تبدأ المحطة 2 الجديدة فى ميناء دمياط عملياتها بحلول أوائل عام 2024، وستصل طاقتها التشغيلية الإجمالية النهائية إلى 3.5 مليون حاوية مكافئة، وستكون بمثابة مركز نقل استراتيجى مخصص لشركة هاباج لويد فى شرق البحر المتوسط.

وأوضح الفريق كامل الوزير أن المشروع هو المرحلة الأولى من مشروع إنشاء محور دمياط اللوجيستى المتكامل للحاويات، والذى ستبدأ المرحلة الثانية منه بحلول عام 2025، وتتمثل فى إنشاء محور لوجيستى من محطة (تحيا مصر) إلى مراكز التصنيع فى الجمهورية عن طريق السكك الحديدية، وذلك لتخفيف حركة النقل الثقيل على الطرق، لافتا الى أن المشروع المقترح يتضمن إنشاء منظومة متكاملة للنقل المتعدد الوسائط، والتى تشمل محطة الحاويات "تحيا مصر-1"بميناء دمياط، بحيث سيتم ربطها بأحد الموانى الجافة أو المراكز اللوجستية بالسكك الحديدية، وتطبيق أحدث النظم فى مجال تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذه المنظومة بالكامل، كما يأتى هذا المشروع كخطوة بالغة الأهمية فى مسيرة تحقيق مصر لرؤيتها السياسية الشاملة الطامحة لأن تصبح واحدة من الدول الكبرى فى مجال النقل البحرى فى الشرق الأوسط والعالم.

الجدير بالذكر، أن "يوروجيت ألمانيا" بالاشتراك مع "كونتشيب ايطاليا" هى مجموعة من أكبر مشغلى محطات الحاويات المستقلة الرائدة فى أوروبا والبحر المتوسط، تدير المجموعة شبكة من محطات الحاويات فى 12 موقعًا من ساحل بحر الشمال إلى منطقة البحر المتوسط، بالإضافة إلى خدمات مناولة الحاويات فى الموانئ البحرية، إلى جانب إدارة وتشغيل محطات الحاويات تقدم المجموعة خدمات النقل متعدد الوسائط القيمة المضافة والمراكز اللوجيستية، كما أن الخط الملاحى "هاباج لويد" يمتلك أسطولاً يضم 253 سفينة حاويات حديثة وسعة نقل إجمالية تبلغ 1.8 مليون حاوية مكافئة، وتعد "هاباج لويد" واحدة من شركات الشحن البحرى الرائدة فى العالم، ولديها 421 مكتبًا فى 137 دولة، كما تمتلك أسطول حاويات يبلغ حوالى 3.1 مليون حاوية مكافئة، بما فى ذلك أحد أكبر وأحدث أساطيل الحاويات المبردة، وتوفر 126 خدمة للخطوط الملاحية المنتظمة فى جميع أنحاء العالم اتصالات سريعة وموثوقة بين أكثر من 600 منفذ فى جميع القارات، كما تُعد إحدى الشركات الرائدة فى الممرات التجارية عبر المحيط الأطلسى والشرق الأوسط والأمريكتين.