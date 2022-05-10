سفير الاتحاد الأوروبى: اعتماد وثيقة استراتيجية الشراكة مع مصر الشهر المقبل

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس وفد الاتحاد الأوروبى بالقاهرة كريستيان بيرجر، أنه سيتم اعتماد وثيقة استًراتيجية الشراكة الجديدة بين مصر والاتحاد الأوروبى للفترة من 2022- 2027 الشهر المقبل خلال اجتماع مجلس المشاركة المقرر انعقاده ببروكسل.





وقال بيرجر - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بالإسكندرية بمناسبة بدء الفعاليات المقامة فى إطار شهر أوروبا وبدء زيارة وفد الاتحاد وفريق أوروبا إلى الإسكندرية - إن مجلس الشراكة هو أعلى كيان للتعاون بين الجانبين المصرى والأوروبى وتم تشكيله بموجب اتفاقية وقعتها مصر فى 2002 ودخلت حيز التنفيذ فى 2004.

وأوضح أن وزير الخارجية سامح شكرى سيرأس الجانب المصرى خلال اجتماع مجلس المشاركة الذى سيحضره أيضا وزراء أوروبيين حيث سيجرى مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد وأولويات الشراكة، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بالسياسات الخارجية.

وأضاف أن النسخة السادسة لمؤتمر دعم سوريا ستعقد ببروكسل خلال الفترة المقبلة بحضور الدول الأطراف والجامعة العربية لمناقشة الدعم الإنسانى الموجه لسوريا والتأكيد على أهمية إيجاد حل للأزمة.