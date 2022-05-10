فصل التيار الكهربائى عن منازل واضعى اليد بالشرقية

وكان المحافظ قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لحصر المنازل التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التى تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم واسترداد حق الشعب، وتطبيق القانون بكل قوة وحزم على المخالفين.
وتوجهت اللجان المشكلة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية وقامت بفصل المرافق العامة عن 7 منازل مقامة على أراضى أملاك الدولة، فضلاً عن توقيع عقد تصالح وتحرير إذن دفع لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالى الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم المخالفة تحت حساب (حق الشعب) للجنة استرداد أراضى أملاك الدولة.
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