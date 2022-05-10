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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696890/المصريين-الأحرار-يرحب-بدعوة-الاكاديمية-الوطنية-للتدريب-لبدء-الحوار-الوطني

يرحب حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب وفتح باب التسجيل للحوار الوطني لجميع أطياف المجتمع وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج

"المصريين الأحرار" يرحب بدعوة الاكاديمية الوطنية للتدريب لبدء الحوار الوطني

وأشاد الحزب بسرعة التحرك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب وفتح المجال للحوار بصورة مبكرة لكافة أطياف المجتمع منها الأحزاب والتيارات السياسية، وتأكيدها إدارة الحوار بتجرد وحيادية تامة بما يضمن وصول صورة حقيقة ووافيه ورؤية كافة الأطياف المشاركة ومقترحاتهم لكافة المحاور الخاصة بالإصلاح الشامل.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار جاهزية الحزب بملفات محورية عديدة في شتى المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية والرياضية وفق رؤيته الحزبية للإصلاح المتكامل أعدت من خلال لجان الحزب النوعية ورؤية شاملة قابلة للتنفيذ وتواكب خطوات بناء الجمهورية الجديدة.

وأعرب الحزب رئيسَا وقيادات وأعضاء عن خالص الشكر والتقدير للرئيس الجسور عبد الفتاح السيسي الذي إفساح المجال لحوار وطني جاد وفعال يجمع القوى الوطنية كاملة ويمثل التيارات السياسية، هادفًا تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب.

وأشار إلي أن اللجان النوعية المتخصصة فى كافة المجالات عكفت منذ فترات لإعداد ملفات إصلاح ووضع رؤية شاملة متكاملة ومقترحات ورؤي قابلة للتنفيذ تتوافق مع برنامج الحزب الرئيسي وفي ضوء إعلان رئيس الجمهورية عبد الفتاح تدشين الجمهورية الجديدة إيمانًا وثقة في شخصية ويقينا باتخاذ خطوات متسارعة للإصلاح وفتح باب الحوار الوطنى.