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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696887/الخطيب-يجري-اتصالات-مكثفة-مع-وزير-الرياضة-ورئيس-اتحاد-الكرة-ودراسة-خاصة-للموقف-القانوني

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي النادي الأهلي، اتصالات مكثفة مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والعديد من الجهات المعنية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وذلك بشأن موقف النادي الأهلي من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والذي اختار ملعبا غير محايدٍ لاستضافة المباراة النهائية لدوري الأبطال إفريقيا.

فيما عقد محمود الخطيب رئيس الأهلي عدة إجتماعات اليوم الثلاثاء، بحضور العديد من المسئولين في قطاع شركة كرة القدم، ثم عقد جلسة مطولة مع الشئون القانونية بالنادي.

الأهلي يفوز برباعية نظيفة

وانتهت مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بفوز الأهلي بأربعة أهداف مقابل لا شيئ، حيث تقدم النادي الأهلي عن طريق ، ثم أحرزه بيرسي تاو في الدقيقة 30، أحرز طاهر محمد طاهر النادي الأهلي على فريق وفاق سطيف الجزائري بهدف ثاني في الدقيقة 55،

ودخل البديل محمد شريف مهاجم النادي الأهلي ليحرز الهدف الثالث في مرمى وفاق سطيف الجزائري في الدقيقة 73 من عمر المباراة، كما أحرز بيرسي تاو هدف الأهلي الرابع والثاني له في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

حصل أمير قراوي لاعب فريق وفاق سطيف الجزائري على كارت أحمر بعد تدخل عنيف على قدم لاعب الأهلي حسين الشحات، وذلك في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

وتصدى القائم الأيمن لحارس وفاق سطيف لكرتين من لاعبي النادي الأهلي أحمد عبد القادر وحسين الشحات، وذلك في الدقيقتين 21 و 22 من عمر المباراة.

وتقدم النادي الأهلي بهدف في الدقيقة في شباك نادي وفاق سطيف الجزائري، عن طريق محمد طاهر، وذلك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.