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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696885/نائب-التنسيقية-يتقدم-بطلب-إحاطة-حول-تأخر-إعلان-تكليف-خريجي-كليات-الصيدلة

دوت الخليج

«نائب التنسيقية» يتقددم بطلب إحاطة حول تأخر إعلان تكليف خريجي كليات الصيدلة

حيث يستمر تأخر وزارة الصحة تجاه إعلان تكليف خريجي كليات الصيدلة لدفعة عام ٢٠٢٠ لمدة عامين، وعدم تنفيذ قانون التكليف وإرساء القواعد القانونية المستقرة وفقا لقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٤ وكذلك غياب التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة في تحديد الأعداد المطلوبة للتكليف وفقا لمتطلبات لسوق العمل.

وطالب النائب محمد اسماعيل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس لمناقشة تأخر مشكلة التكليف المستمرة ووضع حلول جذرية.

مجلس النواب يرفع جلساته العامة لـ22 مايو المقبل

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 22 مايو الجاري، وجاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة مناقشة عددا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للقائم بأعمال وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، القائم باعمل وزير الصحة، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على خطة تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية تصل إلى 8 مليارات جنيه لتطويره، مضيفا في تعقيبه على طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأسئلة الموجهة إليه من أعضاء مجلس النواب، أثناء الجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي: معهد ناصر واحدا من القلاع الطبية الهامة في مصر، لافتا إلى أن وفقا للخطة التى تم اعتمادها سيتم رفع عدد الأسرة من 682 سرير إلى أكثر من 1200 سرير.

وأشار وزير الصحة، إلى أنه سيتم تزويد المستشفي بمهبط طائرات، ووضع إسعاف نهرى على النيل، لسرعة نقل المرضي لتلقي العلاج بالمدينة الطبية الجديدة المزمع إنشاءها، موضحا خلال الجلسة العامة للبرلمان للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن منظومة الصحة فى مصر، أن المبادرات الرئاسية كان لها دور كبير في إنهاء كثير من مشكلات القطاع الصحي، وتم صرف مبالغ كبيرة في هذه المبادرات ومن بينها القضاء علي قوائم الانتظار حيث تم إجراء مليون و200 ألف عملية متنوعة بتكلفة 11 مليار جنيه من خلال 595 مستشفي.