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اتصلات النواب تناقش ضعف شبكات الهاتف المحمول بسوهاج «صور»

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القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696881/اتصلات-النواب-تناقش-ضعف-شبكات-الهاتف-المحمول-بسوهاج-صور

ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد نشأت، بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول بمدينة سوهاج الجديدة مما يؤدى إلى تعطيل مصالح المواطنين.

دوت الخليج 

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اتصلات النواب تناقش ضعف شبكات الهاتف المحمول بسوهاج

وطلب الإحاطة المقدم من النائب زكريا حسان، بشأن سوء مستوى خدمة شركات المحمول في محافظة سوهاج عموماً ومركزي أخميم وساقتله خاصة.

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كما ناقشت اللجنة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبة ميرال الهريدي، بشأن المشكلات المترتبة على انتشار أبراج شبكات المحمول بمختلف أنحاء التجمع الأول.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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