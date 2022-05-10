انت الان تتابع تفاصيل خبر رسميا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع إيرلينج هالاند حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696876/رسميا-مانشستر-سيتي-يعلن-التعاقد-مع-إيرلينج-هالاند

أعلن نادي مانشسترسيتي رسمي تعاقده مع إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتمورد، وذلك بعدما توصل النادي الإنجليزي مع نظيره الألماني علي كافة التفاصيل بعملية التعاقد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أعلن الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء، التعاقد مع إيرلينج هالاند.

نتيجة مباراة مان سيتي ضد كريستال بالاس

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول مانشستر سيتي بتسجيل هدف الفوز بالمباارة، طوال أحداث اللقاء، ولكن كريستال بالاس ينجح في إيقاف طووفان السيتي بملاعب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام كريستال بالاس:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - جون ستونز - إيمريك لابورت- جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - كيفن دي بروين - برناندو سيلفا

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جيريليش

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، بفوز السيتي برباعية مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الفامنة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

افتتح كيفن دي بروين سجل التهديف مبكراً في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، من خلال عدة تمريرات بين لاعبي مانشستر سيتي وصلت الكرة لبيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء جهة اليسار ثم مررها لي بروين داخل منطقة الجزاء وسددها الأخير على يمين الحارس دي خيا.

ترتيب الدوري الإنجليزي

مان ستي 83 نقطة

ليفربول 82 نقطة

تشلسي 66 نقطة

أرسنال 63 نقطة

توتنهام 61 نقطة

مانشستريونايتد 58 نقطة

وست هام 52 نقطة

وولفرهامبتون 49 نقطة

برايتون 44 نقطة

نيوكاسل يونايتد 43 نقطة

ليسترسيتي 42 نقطة.