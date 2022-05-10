انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة المنتج فتحي يسري والأسرة تستقبل العزاء اليوم بـ 6 أكتوبر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /696868/وفاة-المنتج-فتحي-يسري-والأسرة-تستقبل-العزاء-اليوم-بـ-6-أكتوبر

أعلن شادي يسري أمس عن وفاته والده المنتج فتحي يسري وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث كتب عبر حسابه: " والدى توفى الى رحمة الله .. ربنا استلم الامانة".

دوت الخليج يرصد لكم وفاة المنتج فتحي يسري أمس واستقبال العزاء اليوم

وتم دفن الجثمان أمس بمقابر الأسرة بالواحات بطريق أكتوبر فى إطار محدود اقتصر على الأقارب، وتتلقى عائلة المنتج فتحى يسرى العزاء بعد صلاة عصر اليوم بمنزل الأسرة فى مدينة السادس من أكتوبر.

نقابة المهن السينمائية تنعي فتحي يسري

ونعت نقابة المهن السينمائية المنتج الفني فتحي يسري، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس الإثنين في بيان رسمي منها، وكان محتواه: نقابة المهن السينمائية، تنعى المنتج الفني فتحي يسري، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّك، رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي.. صدق الله العظيم.

وتابع البيان: ينعى نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية، الزميل المنتج الفني فتحي يسري، والد كل من الزميل المخرج شادي فتحي، يسري، والزميلة المخرجة سارة فتحي يسري، ونحن بكل الحزن والأسى، ندعو له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان، والعزاء اليوم الثلاثاء الموافق 10 مايو، بمنزل الزميل بالحي السابع مدينة السادس من أكتوبر.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته.

أفلام من إنتاج الراحل فتحي يسري

وللراحل العديد من الأفلام التي انتجها، ومنها: فيلم شروع في قتل، وفيلم أرض الأحلام وفيلم فارس المدينة، وفيلم الكيت كات، فيلم شباب على كف، فيلم المرشد، فيلم كتيبة الإعدام، فيلم أحلام هند وكاميليا، فيلم زوجة رجل مهم هشام، والذي كانت تدور قصته حول أحمد زكي ضابط في المباحث يبدو من الوهلة الأولى أنه شخص طيب هكذا انخدعت فيه زوجته منى “ميرفت أمين” تظن منى أن زوجها شخصٌ طيبٌ، لكنها تكتشف حقيقته بعد الزواج حيث تكتشف أنه غير سوي ومتسلط ويستغل سلطته كضابط شرطة بكل شكلٍ من الأشكال ثم تتحول حياة منى لجحيم، حيث يحرمها من كل مُتع الدنيا بخلاف سوء معاملته لكل من حوله حتى جيرانه. يرصد الفيلم من خلال حياة تلك الأسرة الصغيرة كثيرًا من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جوٍ درامي مليءٍ بالواقعية.

والعديد من الأفلام الأخرى مثل: فيلم يوم مر حلو، فيلم أبناء وقتلة، فيلم عودة مواطن، فيلم ملف في الآداب، فيلم الكف، فيلم سواق الاتوبيس، فيلم إعدام طالب ثانوي.