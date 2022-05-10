رابط البوابة المصرية الموحدة للحج للاستعلام عن أسماء الفائزين بقرعة الحج 2022

نقدم رابط البوابة المصرية الموحدة للحج، بعدما قامت وزارة الداخلية المصرية صباح اليوم بإجراء قرعة الحج في سبعة مديريات أمن بمحافظات الوادي الجديد- الشرقية- دمياط- أسوان- الفيوم- مرسى مطروح ومحافظة البحر الأحمر، حيث يتم إجراء القرعة على عدة مراحل تختص كل مرحلة بعدد من محافظات جمهورية مصر العربية، ومع الإعلان عن نتائج القرعة للمرحلة الأولى تزايدت عمليات البحث عن بوابة الحج المصرية الإلكترونية للاستعلام عن أسماء الفائزين في قرعة وزارة الداخلية.

رابط البوابة المصرية الموحدة للحج

لكي تتمكن من الاستعلام ومعرفة ما إذا كنت أحد الفائزين بقرعة الحج هذا العام يتوجب عليك الدخول إلى البوابة المصرية الموحدة للحج.

قم بالنقر على أيقونة استعلام عن قرعة الحج.

سيتم تحويلك إلى صفحة الاستعلام قم بكتابة الرقم القومي للمتقدم ورمز التحقق ورقم المصنع المكتوب على بطاقة الرقم القومي، ثم انقر زر بحث وسوف تظهر بيانات الحاج وإذا كان أحد الفائزين بالقرعة أم لا.

ما هي الفئات الممنوعة من الذهاب لحج هذا العام

أوضحت وزارة الداخلية الفئات التي لن يسمح لها بالسفر لأداء مناسك فريضة الحج هذا العام، نظراً لكونهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته وهذه الفئات هي:

المراحل المتقدمة من مرضى الأورام.

المرضى المصابين بتليف الرئة.

مرضى الفشل الكلوي الذين يحصلون على غسيل كلوي.

الحالات المتقدمة من مرضى القلب والأوعية الدموية.

المرضى المصابين بالتليف الكبدي في المراحل المتقدمة.

المصابين بالأمراض النفسية ومرضى الزهايمر وفقاً للتقارير الطبية والصحية المعتمدة.

مرضى السمنة المفرطة.

النساء الحوامل.

كما اشترطت الوزارة للحصول على التأشيرة حصول المتقدم على جرعتين على الأقل من لقاحات (كوفيد – 19) المعتمدة دولياً، واستكمال التحصين بالجرعات الأساسية، وذلك من خلال تقديم إفادة للإدارة العامة للشئون الإدارية بذلك التطعيم عن طريق تقديم صورة من شهادة هذا التطعيم، ونبهت على الحجاج ضرورة الاحتفاظ بأصل شهادة التطعيم أثناء سفره إلى الأراضي المقدسة لأدار فريضة الحج، وذلك تحسباً لطلب السلطات السعودية لهذه الشهادة بالمطارات والموانئ، وأية اشتراطات أخرى يطلبها الجانب السعودي، وما تقرره وزارة الصحة المصرية أيضاً بهذا الخصوص.