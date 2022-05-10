خلال شهرين.. مصر تفرج عن 3708 نزيل بعفو رئاسي وإفراج شرطي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:23 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية فيديو جديد يرصد مراحل تطوير المنظومة العقابية في مصر والخدمات المقدمة لنزلاء مراكز الإصلاح، تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي.

أوضح الفيديو أنه خلال شهرين تم الإفراج عن 3708 نزيل تحت شرط وعفو رئاسي، ونقل 805 نزيل إلى مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذاويهم، وتنفيذ 113122 زيارة.

فيما تواصل مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية استقبال وفود المنظمات الحقوقية والكوادر الأمنية، حيث قام 44 من الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية بزيارة مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وتفقدوا منشأته المختلفة واشادوا بما شاهدوه.

كما أطلع وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان بزيارة مراكز إصلاح وتأهيل وادي النطرون وبدر وجمصه وتفقدوا منشأت المراكز والرعاية الطبية والأنشطة والخدمات المختلفة المقدمة للنزلاء، وأشاد الزوار بتطوير المنظومة العقابية بالبلاد بما يعكس حرص الوزارة على النهوض بأوضاع حقوق الإنسان.