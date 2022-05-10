أخبار مصرية

لجنة العفو الرئاسي ترحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:23 مساءً - رحبت لجنة العفو الرئاسي بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني و تثمن ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل في المضمون أو المحتوى و إفساح المجال أمام حوار وطني جاد و فعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء .

 

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعى إليه السيد رئيس الجمهورية و تنتهز لجنة العفو الرئاسي هذه المناسبة لتدعو جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني و العبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع و إلى وطن أرحب يتسع للجميع .

 

كما تعلن لجنة العفو الرئاسي عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التي تلقتها اللجنة  خلال الأيام الماضية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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