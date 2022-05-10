لجنة العفو الرئاسي ترحب بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 مايو 2022 05:23 مساءً - رحبت لجنة العفو الرئاسي بدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب إلى الحوار الوطني و تثمن ما تضمنه بيان الدعوة من إعلان إدارتها للحوار الوطني بكل تجرد وحيادية تامة دون التدخل في المضمون أو المحتوى و إفساح المجال أمام حوار وطني جاد و فعال يجمع كل القوى والفئات دون استبعاد أو إقصاء .

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي مشاركتها في الحوار الوطني الذي دعى إليه السيد رئيس الجمهورية و تنتهز لجنة العفو الرئاسي هذه المناسبة لتدعو جماهير الشعب المصري إلى المشاركة في الحوار الوطني و العبور بالوطن إلى آفاق مستقبل أفضل للجميع و إلى وطن أرحب يتسع للجميع .

كما تعلن لجنة العفو الرئاسي عن قرب إصدار قائمة بالعفو تتضمن العشرات من الحالات التي تلقتها اللجنة خلال الأيام الماضية.