جدة - نرمين السيد - أعلنت مديرية الزراعة بقنا، عن فحص 581 ألفًا و760 نخلة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بمناطق زراعة النخيل الاقتصادية بنطاق المحافظة، مشيرة فى الوقت ذاته إلى تكثيف أعمالها الإرشادية وندوات التوعية للمزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة فى التعامل مع أشجار النخيل، وطرق الوقاية.





وقال أشرف عبد الرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا إنه تم صرف المبيدات المدعَّمة من الوزارة للمزارعين أصحاب النخيل المصابة، موضحًا أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 288 نخلة، وتمت معالجة 208 نخلات، وإزالة 66 نخلة للقضاء على الإصابة نهائيًا، والرش الوقائى لـ80 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة للحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل، وجار تقليع 14 نخلة أخرى مصابة بالسوسة الحمراء. وفيما يخص نخيل الغابة بمدينة قنا، أوضح أن الإدارة قامت بفحص 375 نخلة غابة وتم التأكد من سلامتها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زراعة قنا تفحص 581 ألفًا و760 نخلة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.